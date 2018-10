Pedro Rodil, Diogo Costa Reis e Filipa Pinto integram elenco da primeira novela original do canal.

O elenco de ‘Alguém Perdeu’, primeira novela da CMTV, com estreia prevista para 2019, ganhou novas estrelas.Os jovens atores Pedro Rodil, Diogo Costa Reis e Filipa Pinto vão integrar esta produção, que marca a estreia do canal do Correio da Manhã na ficção nacional.