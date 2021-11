Cindy Álvarez Garcia, mulher do portista Matheus Uribe, completou na terça-feira 32 anos e assinalou a data com toda a pompa e circunstância. As festividades começaram ainda na segunda-feira, com uma escapadinha romântica ao hotel Vinha Boutique, em Vila Nova de Gaia, como mostrou nas redes sociais, onde uma noite na suíte master custa cerca de 525 euros.