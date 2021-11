Cristiano Ronaldo vai juntar a família na sua nova moradia, em Manchester, Inglaterra, no Natal. Quem o revelou foi a irmã mais nova, Katia Aveiro, numa sessão de perguntas e respostas com os seguidores nas redes sociais.A cantora contou que os planos passam por viajar no final do ano, se as medidas relativamente ao controlo da pandemia de Covid-19 o permitirem.