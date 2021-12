Clã Aveiro reunido na Madeira

Depois de celebrarem a quadra natalícia em Manchester, Inglaterra, o clã Aveiro elegeu a Madeira para entrar no novo ano. A matriarca, Dolores Aveiro, e as filhas, Elma e Katia, já estão de regresso à ilha para ultimar os preparativos das festividades que se avizinham.Durante os próximos dias, também Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez (que está grávida de gémeos) e os filhos, Cristianinho, Mateo, Eva e Alana Martina, se irão juntar à família para continuar as celebrações desta época, que têm um sabor ainda mais especial uma vez que a 31 de dezembro Dolores Aveiro completa 67 anos.