A ex-comentadora do ‘Big Brother’, Ana Garcia Martins – mais conhecida por ‘Pipoca Mais Doce’ –, passou pelo programa de Júlia Pinheiro, na SIC, e falou do sucesso do seu blogue, lançado há perto de 20 anos. Sem se referir à rutura com a TVI, a influenciadora digital disse-se muito feliz com o atual namorado e, quando questionada sobre se chora, disse que sim. “Claro que choro. Se não tivesse sentido de humor seria uma pessoa muito depressiva.”