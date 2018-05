Ex-mulher desmente Bruno de Carvalho e diz que o avisou de que não teria Diana no fim de semana.

Por Rute Lourenço | 01:30

Bruno de Carvalho voltou, no sábado, às redes sociais para garantir que não sabia do paradeiro da filha, depois de ter dito, em conferência de imprensa, que a ex-mulher tinha "desaparecido" com Diana, de três anos. "Amo-te tanto Diana! Onde estás?", escreveu o presidente do Sporting.