Cláudia Raia engravida aos 55 anos

A atriz brasileira, Cláudia Raia, de 55 anos está grávida do terceiro filho. A revelação foi feita, esta segunda-feira, através da conta de Instagram da atriz.



"Não é novidade nosso sonho de sermos pais! E não é que ele se realizou? Eu e @jarbashomemdemello estamos grávidos!"





Nas histórias do Instagram a atriz deu mais detalhes sobre a nova fase da sua vida que foi recebida com grande surpresa.



"Quando a médica me pediu um beta, exame de sangue de gravidez. Eu falei: "amor, você está bem louca. De onde você tirou isso? Eu tenho 55 anos de idade". Ai ela falou: "mas eu preciso investigar porque todas as suas taxas estão diferentes, estão estranhas , começou por contar a atriz.



Cláudia é mãe de Enzo, de 25 anos, e de Sophia, de 19, fruto do casamento com o ator Edson Celulari.



O filho de Cláudia Raia, Enzo Celulari, também comemorou a chegada de mais um irmão. Nas redes sociais partilhou o vídeo do anúncio da gravidez e disse estar feliz.



Cláudia Raia casou-se com o ator e cantor Jarbas Homem de Mello, de 53 anos, em 2018, e esperam agora o primeiro filho em comum.