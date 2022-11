Após ser mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 19, como é que está a ser estar grávida do Luca?Mudou tanta coisa... Vinte e tal anos depois, sinto-me uma mãe de primeira viagem [risos]. Está a ser uma redescoberta deliciosa. Estamos muito bem. Tal como aconteceu com o Enzo e com a Sophia, desta vez também estou a ter uma gravidez muito tranquila e serena.









Ver comentários