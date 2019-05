Cláudia Vieira mostra momento raro ao lado do namorado

Cláudia Vieira já não esconde a paixão por João Alves e este sábado partilhou com os fãs uma imagem ao lado da sua cara-metade no Estádio da Luz."Felizes", escreveu na legenda da fotografia em que posa sorridente com o empresário após a vitória do Benfica frente ao Santa Clara, que deu a 37.º campeonato nacional ao clube.