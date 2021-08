Cláudio Ramos e Teresa Guilherme afastados do Big Brother após meses de glória

Considerados uma dupla improvável, Teresa Guilherme e Cláudio Ramos revelaram-se uma escolha certeira para a condução da última edição do ‘Big Brother - Duplo Impacto’ (TVI).Os dois lideraram audiências domingo após domingo e até depois da mudança para os sábados - para dar lugar ao ‘All Together Now’, de Cristina Ferreira - conseguiram aguentar o barco e manter a distância da rival SIC. Mas os dois parecem agora estar completamente descartados para assumir a apresentação da nova edição do reality show da estação de Queluz de Baixo, com estreia prevista para setembro.