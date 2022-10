Cláudio Ramos esclarece susto que apanhou com o coração

Cláudio Ramos já reagiu ao seu internamento, no Hospital da Luz, em Lisboa, depois de mais um susto devido a problemas de coração. O apresentador da TVI ligou a Maria Botelho Moniz durante o programa Dois às 10 e contou que já está em casa.



"Estou bem, já passou. Foi um susto. Há um primeiro processo químico com medicação, mas não resultou e por isso é que vim para o hospital onde fiz uma cardioversão elétrica, para voltar a colocar os batimentos normais. Já estou em casa e, amanhã ou depois, já estou contigo. Saí ontem do hospital. Obrigado a todos os que se preocupam", esclarece.