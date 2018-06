Comentador enerva-se após ser contrariado e responde de forma agressiva: "Já viste a maneira como está a falar?", questiona a apresentadora Liliana Campos.

11:30

Cláudio Ramos "explodiu" em direto na SIC Caras depois de ser aparentemente contrariado pela apresentadora e outros comentadores do programa social: "Estou a borrifar-me para o que as pessoas pensam", disse Cláudio, que elevou o tom de voz e ameaçou sair do 'Passadeira Vermelha'.