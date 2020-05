Cláudio Ramos: os apoios e quem lhe virou costas no momento mais importante

Cláudio Ramos é o homem da televisão de quem se fala e vive os momentos de tensão, medo e ansiedade, mas também de alegria e euforia inerentes a esse protagonismo. Afinal, no domingo, cumpriu um sonho com 20 anos: a apresentação do ‘Big Brother’, e para o qual se preparou durante mais de dois meses, quando trocou a SIC pela TVI. "26 de abril de 2020. Bem-vindos ao ‘Big Brother’. Esperei 20 anos para realizar este sonho, o ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento