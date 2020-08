Claúdio Ramos passa férias a sós com a filha após viver maior desafio profissional

Cláudio Ramos decidiu afastar-se da televisão e passar umas férias a sós com a filha Leonor.



Há poucos dias, a nova diretora de entretenimento da TVI e amiga do apresentador, Cristina Ferreira, decidiu que a próxima temporada do reality show vai ser apresentada por Teresa Guilherme, deixando Claúdio Ramos de parte. Segundo a TVI, o canal ainda tem planos para o apresentador mas ainda não foram anunciados, pelo que há rumores de que há possibilidade que Claudio Ramos volte para a SIC.

Depois de viver a maior experiência da sua carreira como apresentador do ‘Big Brother’ e sem certezas sobre o que o futuro profissional lhe reserva, Claúdio Ramos optou por se afastar das luzes da ribalta e passar umas férias, a sós, com a filha, Leonor, para relaxar.