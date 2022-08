Cleo Pires revela que é fã de filmes porno e de sexshops

Cleo Pires é conhecida por não ter papas na língua, principalmente no que toca à vida sexual. A atriz brasileira de 39 anos revela que houve uma fase da sua vida em que era "superviciada" em ver filmes pornográficos. Além disso, também era presença assídua em sexshops. "Tive uma fase um pouco mais compulsiva, digamos assim."Outra curiosidade sobre a artista, filha de Gloria Pires e Fábio Jr., é que gosta de fazer coleções de objetos incomuns. "Lanternas e pistolas de cola quente. Colecionava mais quando era casada com o João Vicente de Castro [ator]", contou. "Ele gostava das minhas coleções e colecionávamos facas. Quando nos separámos eu fiquei com menos. Tenho os meus maçaricos e isqueiros também."Cleo admite que, além destes utensílios, também gasta dinheiro com peças "inúteis" que encontra à venda em sites. "Compro muita ‘bobagem’ na internet. Vejo algumas coisas que adoro, e que nem são caras. Compro online coisas como anéis e outras coisas que se estragam em apenas duas semanas."