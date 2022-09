Cristiano Ronaldo tem investido cada vez mais no mundo dos negócios e a rede de clínicas de implantes capilares da qual detém 50% é exemplo disso.



Segundo o site Cinco Días, a Insparya faturou, no ano passado, cerca de 34 milhões €, contra 25 milhões € do ano anterior, o que significa um crescimento de 36%.









