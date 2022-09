Clima de tensão entre Shakira e Piqué em jogo do filho

A tensão entre Shakira, de 45 anos, e Gerard Piqué, de 35, ficou bem visível durante um jogo de beisebol disputado por um dos filhos, Milan. A cantora e o futebolista marcaram ambos presença na partida, mas mantiveram-se em pontas opostas das bancadas, como pode ver-se nas imagens divulgadas pelo jornal ‘The Sun’. Piqué foi acompanhado pela mãe e pelo cão, enquanto Shakira esteve sempre com a sua mãe e com um grupo de amigos. De acordo com a publicação, o antigo casal não trocou uma palavra, nem sequer um olhar.Leia na VIDAS