CM e CMTV em visita ao distrito de Vila Real

Os jornalistas José Luís Oliveira e Tânia Laranjo visitaram na terça-feira vários pontos de vendas de jornais no distrito de Vila Real, como forma de agradecer a todos aqueles que diariamente fazem chegar o Correio da Manhã às mãos dos leitores.





A ação de promoção prolonga-se até quinta-feira. Elementos da direção do, bem como alguns dos rostos mais conhecidos do canal, vão percorrer o distrito de Vila Real, onde, desde o início do ano, altura em que implementou uma remodelação gráfica, oaumentou as vendas em 7%.