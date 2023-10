CM e CMTV mais perto dos leitores em Vila Real

Maya, apresentadora do programa da CMTV ‘Noite das Estrelas’, e Paulo Oliveira Lima, diretor executivo do CM e da CMTV, iniciaram na segunda-feira mais uma ação de promoção do jornal líder de vendas em Portugal. Desta vez, a equipa do CM e da CMTV viajou pela cidade de Vila Real de modo a prestar homenagem às papelarias e quiosques que todos os dias levam a nossa publicação a todos os portugueses.





Até quinta-feira, elementos da direção do, bem como alguns rostos que o telespectador vê diariamente no pequeno ecrã, vão percorrer o distrito desta região Norte, onde oaumentou as vendas em 7% desde o início do ano.

Esta terça-feira, José Luís Oliveira e Tânia Laranjo vão estar por Vidago e Chaves. Na quarta-feira, 25 de outubro, Carlos Rodrigues e Francisco Penim vão passar por Vila Pouco de Aguiar, Alijó, Sabrosa e Peso da Régua. No último dia, quinta-feira, o público pode encontrar Eduardo Dâmaso e Paulo Catarro em Salto, Boticas e Valpaços.





Recorde-se que as vendas aumentaram face ao ano passado. Em Faro, o CM vendeu mais 17%, mas foi na região Norte que mais cresceu. No Porto, a subida foi de 14%, em Bragança 9%, no distrito de Viana do Castelo 8% e, por fim, em Aveiro/Vila Real 7%.