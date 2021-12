Menos de um ano depois da estreia de ‘CristinaComVida’, o programa da TVI tem fim anunciado. O formato apresentado por Cristina Ferreira, que estreou a 29 de março de 2021, vai sair da grelha da estação de Queluz de Baixo já no início de janeiro. A decisão tem por base as fracas audiências registadas, seja no horário das 19h00 ou no das 18h00, no qual é emitido atualmente de segunda a sexta-feira.