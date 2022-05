Coldplay fazem acordo com petrolífera e são chamados de "idiotas"

A Federação Europeia de Transportes e Ambiente (T&E) alega que a pertolífera finlandesa Neste está a usar os Coldplay para vender a ideia que a empresa é responsável ambientalmente, aponta o The Guardian. O grupo musical tem sido alvo de críticas por, na semana passada, ter anunciado uma parceria com o grupo petrolífero. O acordo tem como objetivo reduzir para metade as emissões de carbono nas 'tours'. Nas redes sociais, muitos são os que chamam "idiotas" aos membros da banda inglesa.Carlos Calvo Ambel, diretor sénior da T&E, repreendeu a colaboração da banda de Chris Martin com a Neste, afirmando que ainda é possível reverter a situação: “Esta é uma empresa que está ligada ao tipo de desflorestação que chocaria Chris Martin e os seus fãs. Não é tarde demais, eles devem abandonar a sua parceria com a Neste agora e se concentrarem em soluções realmente limpas.” A petrolífera considera-se a maior produtora mundial de biocombustíveis sustentáveis, mas um estudo da Friends of the Earth afirma que, para a Neste adquirir óleo de palma, é responsável pela desarborização de, pelo menos, 10 mil hectares de floresta na Indonésia e Malásia, entre 2019 e 2020.Hanna Leijala, porta-voz da Neste, respondeu à polémica dizendo que na colaboração com os Coldplay não foi utilizado “óleo de palma convencional” e que “a Neste planeia reduzir a utilização do óleo de palma convencional para 0% nos seus usos globais de matéria-prima renovável até o final de 2023”.O grupo britânico tem-se demonstrado preocupado com a sua pegada ambiental desde uma entrevista que fez à BBC, no ano passado, diz o The Guardian. Por esse motivo, tem anunciado planos para diminuir as suas emissões de carbono, incluindo a plantação de uma árvore por cada bilhete vendido na 'tour' ecológica “Music of the Spheres”. Os concertos vão ter outros elementos amigos do ambiente, como é o caso de uma pista de dança cinética.