Comediante inglês James Corden elogia reação de Chris Rock ao levar chapada nos Óscares

James Corden, comediante e apresentador britânico, também se juntou às inúmeras figuras públicas que partilharam as suas opiniões sobre a agressão do ator Will Smith a Chris Rock na gala dos Óscares.

Corden afirma que o ator "não aguenta uma piada" e defendeu Rock, que fez uma piada sobre a alopecia areata da mulher de Will, Jada Pinkett Smith, e o facto de esta estar careca devido à doença autoimune.

No seu talk show, James Corden resolveu fazer referência à situação, utilizando a música "Não falamos do Bruno" do filme da Disney 'Encanto', mas adaptado para a versão "Não falamos da Jada", como forma de ironizar o sucedido.

Logo de seguida, James adotou uma abordagem mais séria e elogiou Chris pela reação ao ser agredido ao vivo no palco. "Eu aplaudo o Chris Rock por ter recuperado e continuado com o espectáculo. Teve uma resposta incrivelmente digna. O Will Smith não aguenta uma piada, mas o Chris Rock sabe aguentar um murro. Inacreditável", afirmou o inglês.