Comediante Jay Leno sofre queimaduras graves após explosão num carro

O comediante Jay Leno sofreu queimaduras graves após um carro ter explodido numa garagem, este domingo, em Los Angeles, nos Estados Unidos.O comediante norte americano, de 72 anos , está a receber tratamento em Grossman Burn Center, uma vez que ficou com várias queimaduras no lado esquerdo do rosto, mas não sofreu qualquer ferimento nos olhos, avançou o TMZ.O antigo apresentador do "Tonight Show" iria participar numa conferência em Las Vegas no domingo à noite, mas os organizadores informaram os participantes que a sua vinda foi cancelada face a uma "emergência médica grave".Leno é um grande entusiasta de automóveis e motos e apresenta o programa "Jay Leno's Garage" na CNBC desde 2015. O comediante escreve também uma coluna de opinião para a revista Popular Mechanics onde dá conselhos e partilha com o público a sua coleção de automóveis.