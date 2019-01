"Não percebo como é que este homem não está preso" diz Jessica Athayde sobre Carrilho

Atriz manifestou-se contra o antigo ministro da Cultura.

O caso de violência doméstica de Manuel Maria Carrilho sobre Bárbara Guimarães já fez correr muita tinta e parece não ter fim. A última reportagem da TVI mostrou novas imagens do antigo ministro da Cultura a entregar os filhos à apresentadora num claro clima de tensão.É o assunto do dia e nem Jessica Athayde ficou indiferente ao mesmo. Numa publicação feita no instastories do Instagram, a atriz manifesta-se contra Carrilho e expressa a sua opinião.

"Não percebo como é que este homem não está preso", lê-se numa fotografia partilhada pela atriz que mostra o antigo ministro da Cultura.



Manuel Maria Carrilho foi condenado a quatro anos de prisão, com pena suspensa, por violência doméstica, no entanto, os ataques à apresentadora - com quem foi casado - continuam a ser frequentes.