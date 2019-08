Companheiro de casa de Ângelo recorda momentos íntimos com ator e garante: "não há despedida". Veja as imagens

Tiago Paiva, um dos companheiros de casa de Ângelo Rodrigues, partilhou esta sexta-feira vários instastories com momentos vividos com o ator.Após a mensagem desta quinta-feira, em jeito de brincadeira, Tiago voltou ao Instagram afirmando que Ângelo gravou recentemente um EP e uma das músicas do mesmo se chamava "Despedida".O amigo do ator garante: "Aqui não há despedida nenhuma". "Ficam aqui alguns dos momentos que vivemos, e quando estiveres bem ainda vai haver muitos mais", acrescenta o também ator.Sucedem-se vários pequenos vídeos na companhia do amigo que vão desde a "depilação a laser", ao tempo passado com Ângelo e com outros amigos como Ivo Lucas, Carolina Loureiro e Mafalda Castro, aos treinos do ator e a brincadeiras com amigos.Nas imagens é possível encontrar um Ângelo feliz, bem-disposto e divertido.