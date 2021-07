Concerto de Tony Carreira no Casino do Estoril sofre alteração devido à Covid-19

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tony Carreira (@tonycarreiraoficial)

O cantor Tony Carreira sobe ao palco do Casino do Estoril na próxima sexta-feira dia 23 de julho. O concerto, que estava marcado para as 22h30 sofreu no entanto uma alteração e deverá agora ter início pelas 20h00.Em causa estão as medidas da Covid-19."Devido às normas de contingência da DGS que obrigam que as atividades culturais terminem às 22h30, informamos que op concerto de Tony Carreira no Casino do Estoril na próxima sexta-feira, dia 23 de julho, foi antecipado para as 20h00", pode ler-se numa nota numa nota na conta de Instagram do cantor.Recorde-se que este é o regresso ao palco do artista depois da morte da filha, Sara Carreira, em dezembro de 2020, num acidente de viação.