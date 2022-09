A nova edição de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’, que estreia domingo na SIC, ficou marcada por um acontecimento trágico. Um dos concorrentes do programa apresentado por Andreia Rodrigues morreu repentinamente, deixando a equipa do reality show em choque.



De acordo com a ‘TV Guia’, José, de 65 anos, agricultor de produtos biológicos nos arredores de Vila Nova de Gaia, não resistiu a um ataque cardíaco.









