Yennifer Campos, de 31 anos, é concorrente da nova edição do ‘Big Brother’, da TVI, e tem-se destacado pelo seu sorriso contagiante. No seu vídeo de apresentação revelou ser instrutora de zumba, mas não desvendou que já foi bailarina de Emanuel.O cantor deixou rasgados elogios a Yennifer assim que tomou conhecimento que esta estava a participar no reality show.