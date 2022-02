Viktoriia, uma das concorrentes do programa ‘Hell’s Kitchen’, da SIC, denunciou que foi assediada por um colega do programa. “Pedro, não é só seres bonito para as câmaras. (...) Em vez de andares a mandar mensagens para as ‘gajas’ a convidá-las para ‘pinar’, convida-as para estudar”, disse, durante um confronto que foi transmitido no episódio do passado domingo.