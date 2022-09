Durante o período em que habitam a casa do ‘Big Brother’, da TVI, os concorrentes recebem um ordenado semanal. Mas, nesta edição, que junta anónimos e famosos, os valores não são iguais para todos.



Segundo a 'TV Mais', o ator Nuno Homem de Sá, que saiu do reality show no passado domingo, foi o participante que acordou um valor mais alto para entrar: 2 mil euros por semana.









