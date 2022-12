O homem de 50 anos que conduzia o Audi A4 que, a 19 de dezembro, embateu no Smart onde estava a cantora Claudisabel na A2, junto a Alcácer do Sal, matando a artista de 46 anos, tinha álcool no sangue. Foi esse o resultado obtido pelos militares da GNR no local, aguardando-se agora pelo resultado da contraprova.









