Durão Barroso, de 67 anos, e Joana Gonçalves, de 51, tiveram um casamento de sonho este sábado, 15. E o cenário não podia ser mais idílico: o Castelo de São João do Arade, propriedade de João Pereira Coutinho, amigo do ex-primeiro-ministro há mais de 40 anos.



Este monumento paradisíaco em Ferragudo, no Algarve, recebeu menos de 50 pessoas - como só estiveram os familiares e amigos mais próximos, o casal prepara uma festa maior ainda este ano.









Ver comentários