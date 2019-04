As exigências loucas de Meghan Markle para o parto

Não quer homens na sala de partos, exige maquilhadores e cabeleireiros e até um chef.

Por Isabel Laranjo | 19:03

O que é demais... é moléstia! E assim mesmo pensa Isabel II, rainha de Inglaterra. Tudo porque Meghan Markle está a quebrar a tradição no que respeita ao nascimento do primeiro filho e a fazer demasiadas exigências para o gosto da soberana.A duquesa de Sussex começou por mudar o local de nascimento, anunciando que o bebé não irá nascer no St. Mary’s Hospital, em Paddington, Londres. Antes, o parto deverá acontecer na região de Windsor, onde o casal reside.Meghan também rejeita os médicos que assistiram aos partos da cunhada, Kate. Não quer homens na sala de partos, preferindo uma obstetra.