Quando em abril Nuno Homem de Sá revelou a identidade da nova namorada, Frederica Lima, esta fez questão de se demarcar do mediatismo. “Conta privada. Vida privada. Não sou figura pública nem pretendo ser”, escreveu na altura no Instagram. Agora, mudou de ideias e é uma das concorrentes do novo ‘Big Brother’, TVI, que estreou no domingo, juntamente com o ator.









