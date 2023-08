Conhecida empresária de alterne vende bar La Siesta a espanhóis

Maria da Conceição António criou um império em Vale de Santarém com um bar de alterne. Conhecida como ‘Kikas’, foi esse nome que acabou por se sobrepor a La Siesta, a verdadeira denominação daquele espaço.



Agora, aos 62 anos, vendeu o negócio a empresários espanhóis e despediu-se com emoção. "Encerrei um capítulo longo onde criei, inovei, lutei muito, derrubei muitas barreiras e preconceitos e ergui muitos conceitos inovadores na época que acredito que serão intemporais e perpetuar-se-ão nas memórias de quem as vivenciou".









