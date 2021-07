Aos 24 anos, Constança Braddell, que luta contra a fibrose quística (doença associada a problemas pulmonares), sofreu um revés no seu estado de saúde, com uma complicação geral do quadro clínico.Está internada, há uma semana e meia, numa unidade de Cuidados Intensivos e “apresenta um prognóstico muito incerto e extremamente reservado”.