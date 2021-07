Constança Braddell: Os sonhos da jovem de 24 anos que ficaram por cumprir

Aos 24 anos, Constança Braddell viu o destino trocar-lhe as voltas. Doente com fibrose quística, sofreu complicações no seu quadro clínico nas últimas duas semanas, que levaram à morte prematura. A família e os amigos que sempre acreditaram na sua recuperação ficaram devastados. Nas primeiras palavras a recordar a jovem, destacaram a força e a resiliência que manteve ao longo dos últimos tempos mais conturbados da doença.Considerada uma fonte de inspiração para muitos, Constança é recordada como "persistente". Uma característica que a ajudou sempre a alcançar os seus objetivos e cumprir vários sonhos. A jovem, que recebeu um medicamento inovador para tratar a doença há cerca de quatro meses, aproveitou a sua exposição mediática para ajudar outros doentes.Leia a notícia completa,