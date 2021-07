Constança Braddell, um exemplo de coragem e luta

A Constança mostrou ao mundo o significado de ‘acreditar’ e tornou-se numa inspiração para todos nós." As palavras são da família, que confirmava assim, no domingo à noite, a morte de Constança Braddell, aos 24 anos, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.



Doente com fibrose quística, não resistiu a diversas complicações do seu quadro clínico, que se agravou no decorrer das últimas duas semanas, devido a um pneumotórax (colapso total ou parcial do pulmão).

A notícia levou os portugueses a enviarem mensagens de apoio à família da jovem, que acompanhou de perto o seu sofrimento. Constança é lembrada por muitos como "uma força da natureza" e "uma inspiração para quem sofre desta doença".