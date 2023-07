Conta de Twitter de Kanye West reativada após polémicas de incitação à violência

A conta de Kanye West, que tinha sido suspensa em dezembro por incitação à violência, foi reativada. Segundo a Aljazeera, a empresa que detém a rede social recebeu garantias de que o norte-americano não iria voltar a partilhar conteúdos antissemitas ou prejudiciais.

West tem protagonizado polémicas ao longo dos anos por comentários e publicações controversos nas redes sociais. A decisão da suspensão do empresário foi tomada na sequência da publicação de uma imagem do símbolo nazi, uma suástica, entrelaçado com uma estrela de David, um símbolo judaico.



O rapper poderá regressar à rede social, sem monetizar a conta.