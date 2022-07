Sol, praia e calor são os ingredientes para umas férias de sonho e as nossas famosas têm dado provas de um verão verdadeiramente escaldante. É o caso de Liliana Santos, de 41 anos, que aterrou no paraíso das Maldivas e tem feito disparar as temperaturas com toda a sua beleza e sensualidade.





Leia a notícia completa na revista VIDAS