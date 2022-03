O mercado imobiliário no Brasil tem despertado a atenção de Cristiano Ronaldo. Segundo a ‘ND+’, o internacional português está alegadamente a disputar a aquisição de uma penthouse em Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina, com um xeque árabe.Trata-se do piso superior da Imperium Tower, desenvolvido para clientes de luxo, com potencial de investimento, na cidade que já é conhecida como a ‘Dubai brasileira’ pelos seus arranha-céus, e especialmente procurado por pessoas com uma de larga capacidade financeira.