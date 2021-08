CR7 planeia vida mais recatada na zona de Cascais

As obras da nova moradia de luxo que Cristiano Ronaldo está a construir na zona da Quinta da Marinha, em Cascais, correm a todo o gás e marcam uma possível reviravolta na vida do internacional português. A zona eleita é muito próxima do Guincho, é conhecida pela sua exclusividade e pode ser o novo lar do craque português quando este deixar o futebol.O terreno da nova propriedade foi comprado há mais de um ano por cerca de 8 milhões de euros. CR7 envia regularmente ao local pessoas da sua confiança com o objetivo de o colocarem a par do desenvolvimento dos trabalhos.