Com o fim dos campeonatos de futebol a são muitos os craques que viajaram para Portugal para desfrutar de alguns dias de tranquilidade com a família antes de se juntarem ao estágio da Seleção Nacional, que se inicia esta quinta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras. Uma pausa na agenda que durou poucos dias, mas que foi aproveitada ao máximo pelos principais atletas nacionais.