Numa altura em que o mundo do futebol jogado está parado e dá lugar ao mundo das transferências, os jogadores de futebol vão gozando dias de descanso, longe dos relvados e dos adeptos, mas mais perto das famílias e namoradas, quase sempre em destinos de sonho.



Grimaldo, que já sabe que quando regressar a Lisboa vai treinar afastado do plantel do Benfica, rumou com a namorada, Ana Fuster García, até Ibiza.









