São os últimos momentos em família antes do arranque do Europeu de Futebol, que começa já no próximo dia 11. Depois do jogo amigável frente à Espanha, os jogadores da Seleção Nacional tiveram direito a dois dias de folga, que foram inteiramente dedicados às mulheres e aos filhos. Nas redes sociais, os futebolistas revelaram como aproveitaram estas horas, que serviram para recarregar energias.