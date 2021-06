Com Portugal fora do Euro 2020, os craques da Seleção aproveitam agora os dias de descanso em família. Por estes dias, os principais jogadores fizeram as malas e rumaram a destinos paradisíacos, como foi o caso de Bernardo Silva, Rúben Dias e Gonçalo Guedes.Com uma forte amizade, os três decidiram fazer uma viagem em conjunto com as respetivas companheiras.