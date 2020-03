Craques treinam em casa com os filhos

Com o futebol parado e de quarentena em casa, entre os futebolistas a palavra de ordem é não parar e manter a forma, de preferência com a ajuda da família. A cumprir o isolamento na Madeira, Cristiano Ronaldo passou a ser o personal trainer de serviço do clã Aveiro e, ontem, pôs a irmã e as sobrinhas a fazer abdominais na garagem. A viver em Inglaterra, Bruno Fernandes também passa as tardes no relvado de casa com a filha.

Mas também há quem aproveite para, pura e simplesmente, desfrutar da companhia dos filhos. Adrien Silva, por exemplo, fez a vontade aos mais novos e foi chef por um dia, cozinhando panquecas para todos.