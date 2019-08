Crise em empresa de Casillas obriga jogador a despedir funcionários

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um mal nunca vem só e, ao longo dos últimos meses, Iker Casillas, de 38 anos, tem vivido um verdadeiro pesadelo.Depois dos problemas de saúde, do jogador e da mulher, sabe-se agora que a empresa imobiliária do craque espanhol, ‘Ikerca SL’, já viveu melhores dias e no ano passado registou um prejuízo de mais de 200 mil euros. Valores que evidenciam uma crise do negócio do jogador do FC Porto, que se viu ainda obrigado a reduzir ... < br />