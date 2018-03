Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristas arrasa com look lavanda

Política gastou cerca de 247 €.

08:34

Assunção Cristas foi reeleita, no domingo, líder do CDS -PP, mas não foi apenas a vitória do partido que esteve em evidência.



O visual adotado pela política foi muito elogiado, tendo sido considerado dos mais elegantes com que já apareceu publicamente.



Segundo o Correio da Manhã conseguiu apurar, Cristas optou por roupa própria comprada online na loja Uterqüe. Os tons escolhidos basearam-se no lilás e no lavanda.



As peças mais caras foram os sapatos, de 89 euros, sendo que a camisola e as calças custaram 79 euros cada. O look total vale 247 euros.