O Al Nassr derrotou (1-0) o Al Ettifaq no Estádio Mrsool, em Riade, e Cristiano Ronaldo, apesar de já envergar a braçadeira de capitão e ter mostrado um ou outro pormenor, ainda não conseguiu levar o (esgotado) recinto à loucura.



Nesse campo - leia-se bancadas -, tem sido Georgina Rodríguez a ter o impacto habitual e, desta vez, o destaque vai para o look ‘afro’ onde saltou à vista as ‘rastas’ - isto depois de ter brilhado na gala dos Joy Awards, uma festa de criadores de entretenimento no mundo árabe.









